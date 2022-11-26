ملف الصباح
فقهاء التشدد أغلقوا باب الاجتهاد
لكحل قال إن الوقت حان لملاءمة التشريعات المغربية مع المواثيق الدولية أكد الباحث سعيد الكحل، أن الوقت حان لمواءمة كل التشريعات المغربية مع المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب إنسجاما مع الدستور الذي ينص على سمو تلك المواثيق على التشريعات الوطنية. وأوضح الباحث في قضايا الحركات الإسلاميةأكمل القراءة »
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