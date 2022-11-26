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الملك: لن أحرم ما أحل الله
خطاب العرش أعاد رسم معالم طريق إصلاح انحرافات عن أهداف المدونة لم يترك الملك المجال مفتوحا للخروج عن حدود الشريعة في مسألة مراجعة أحكام مدونة الأسرة، وأعاد خطاب العرش الماضي رسم معالم طريق الإصلاح، عندما أعلن بصفته أمير المؤمنين، بأنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرمأكمل القراءة »
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