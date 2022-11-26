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تهرب ضريبي بـ 15 مليارا
تنسيق بين الضرائب والجمارك ومكتب الصرف والضمان الاجتماعي يكشف تلاعبات في تصاريح جبائية مكن تنسيق بين إدارة الضرائب والمحافظة العقارية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من ضبط تلاعبات همت تصريحات جبائية تخص مقاولات، ينشط جلها في قطاع المهن الحرة والاستيراد والتصدير. وأفادت مصادرأكمل القراءة »
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