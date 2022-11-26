ملف الصباح
الحريات والحقوق… “شد ليا نقطع ليك”
الخطاب الملكي أعاد النقاش حول المدونة والإرث والإجهاض بين محافظين متشبثين بما هو قائم وحداثيين يسعون إلى التغيير أعاد الخطاب الملكي الذي تحدث فيه الملك محمد السادس عن ضرورة تجاوز الاختلالات، التي تشوب تطبيق ما جاء في مدونة الأسرة ومراجعة الانحرافات عن الأهداف، التي رسمت لها فيأكمل القراءة »
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