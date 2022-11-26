حوادث
“عصيان” لشبكات مغربية داخل السجون
أخطر العصابات تعتدي على موظفين إسبان شددت المصالح الأمنية مراقبتها على أفراد شبكات مغربية بالسجون، بعد ارتفاع حالات اعتدائها على الموظفين وإعلانها، أكثر من مرة، العصيان والتمرد. وقال مصدر مطلع من سبتة المحتلة، إن إدارة السجون لجأت إلى 130 عملية نقل لسجناء من سبتة المحتلة، أغلبهم منأكمل القراءة »
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