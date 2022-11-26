حوادث
غموض يلف السطو على ممتلكات ثرية
تأجيلات مثيرة لمحاكمة متهمين ببني ملال رغم وجود خبرتين تؤكدان تورطهم في التزوير رغم تأكيد خبرتين للشرطة والدرك، وجود تزوير طال وصية ثرية توفيت ببني ملال وشيكا باسمها قيمته 50 مليونا، مازالت لغة التأجيلات تهيمن على محاكمة المتورطين، وهم عدلان وسائقها الشخصي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بجنايةأكمل القراءة »
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