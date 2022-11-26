حوادث
16 سنة لعصابة الملثمين بالعرائش
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، الستار على قضية مجرمين خطيرين، ظلا، طيلة الشهور الماضية، يمثلان شبحا مفزعا بالنسبة لفتيات ونساء المدينة، اللواتي تعرضن للسطو على هواتفهن وحليهن وألبستهن ومبالغ مالية تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء. وقررت هيأة الحكم إدانة المتهمين وحكمت عليهما بـ 16أكمل القراءة »
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