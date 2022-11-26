ملف الصباح
الجنس الرضائي… جريمة دون أركان
ناشيد قال إن التضييق على الحريات الفردية حرب وهمية وإنكار للهزيمة الحضارية لا يزال القانون الجنائي بالمغرب (الفصل 490)، يعتبر العلاقات الجنسية الرضائية جريمة. ورغم أنها جريمة بدون أركان، ولا يترتب عنها أي ضرر مادي أو معنوي على الفرد والمجتمع، إلا أن فئات عريضة تعاني هاجس الاعتقال،أكمل القراءة »
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