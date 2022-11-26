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الجنس الرضائي… جريمة دون أركان

منذ 50 ثانية
A Moroccan couple looks at the view 21 February 2005 in the capital Rabat. A year after the adoption of the new Family Code legislation, polygamy has decreased by 10 percent in Morocco, according to official figures. The code, called moudawana, gives the family authority to both husband and wife, brings legal marriage age to 18 years old instead of 15, and severely obstructs polygamy and repudiation. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA (Photo by ABDELHAK SENNA / AFP)
ناشيد قال إن التضييق على الحريات الفردية حرب وهمية وإنكار للهزيمة الحضارية لا يزال القانون الجنائي بالمغرب (الفصل 490)، يعتبر العلاقات الجنسية الرضائية جريمة. ورغم أنها جريمة بدون أركان، ولا يترتب عنها أي ضرر مادي أو معنوي على الفرد والمجتمع، إلا أن فئات عريضة تعاني هاجس الاعتقال،أكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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