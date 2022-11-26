ملف الصباح
ولاية الأبناء… عدم التوازن
المحامي منقار يعتبر أن الولاية الشرعية انسجمت مع الخطاب الملكي والولاية القانونية موضوع قرارات جريئة ظلت المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء من أبرز الإشكالات التي يراها البعض أنها مازالت تعكس عدم التوازن بين الزوجين، في ما يخص المسؤولية على الأبناء، من جهة أولى، والتفاوت الذي يطبعأكمل القراءة »
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