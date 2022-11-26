عصيد: يجب تطهير التراث الفقهي الحقوقي والمفكر الأمازيغي قال إن مدونة الأسرة والقانون الجنائي متجاوزان ودعا إلى تطهير التراث قال أحمد عصيد، الكاتب والناشط الحقوقي، إن النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة والقانون الجنائي صحي، لأنهما لم يعودا يسايران تحولات العصر والمجتمع. ودعا عصيد في حوار مع «أكمل القراءة »
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