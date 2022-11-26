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ملف الصباح

حجر في بركة الإرث

منذ دقيقة واحدة
رئيسة مؤسسة دستورية تفتح النقاش والعدالة والتنمية يرد بقوة في يونيو الماضي، انتهت جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان من وضع اللمسات الأخيرة على استطلاع رأي وصف بالمغامرة، بسبب طبيعة الموضوع الذي يعتبر مجرد ذكره خروجا عن الدين، وكفرا بالنسبة إلى عدد كبير منأكمل القراءة »

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