وطنية
الناصري ضمن نساء القانون في العالم العربي
تكريم دولي لمسارها في مجال القضاء والدفاع عن المرأة لم تتمكن عائشة الناصري المستشارة بمحكمة النقض، والعضو السابق في المجلس الاعلى للسلطة القضائية، من تحقيق حلمها في دراسة الفلسفة، بعد حصولها على شهادة البكالوريا، بالنظر إلى أن الكلية المتخصصة في ذلك توجد في الرباط، وكان عليها أنأكمل القراءة »
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