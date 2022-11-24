اذاعة وتلفزيون
اليوم العالمي للطفولة في “الأولى”
احتضنت الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة نشاطا ضمن مبادرة “اليونيسيف” الموسومة بـ”الأطفال يتولون المهمة”، هدفت من خلاله إلى تشجيع عدد من الأطفال والشباب المغاربة والأجانب المقيمين، على الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن وجهات نظرهم حول قضايا الطفولة على أمواج الإذاعة والتلفزة. وجاء هذا النشاط تأكيدا لالتزام المؤسسة منأكمل القراءة »
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