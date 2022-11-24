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“شاطارا” في جولة بالجنوب
العيون أولى محطات العمل المتوج بعدة جوائز تستعد فرقة “ثفسوين” للمسرح بالحسيمة، للقيام بجولة لعملها المسرحي “شاطارا”، حيث ستحط الرحال بعدد من المدن الجنوبية. وتأتي هذه العروض في إطار جولة منظمة بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس. وقال أمين ناسور، مخرجأكمل القراءة »
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