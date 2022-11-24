اذاعة وتلفزيون
“بغيت حياتك” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و25 دقيقة، على موعد مع أحداث جديدة من المسلسل “بغيت حياتك” من إخراج شوقي العوفير. وتدور أحداث المسلسل الجديد، حول مصائر متشابكة، تتعلق بسهام ووفاء وبسمة، وهي شخصيات ماكرة وانتهازية لا يمكن أن تمر دونأكمل القراءة »
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