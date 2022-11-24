الرياضة
الركراكي ضمن أغلى عشرين مدربا
يتقاضى 920 ألف أورو وفليك في الصدارة حل وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، في المركز 20 لأغلى مدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم المقامة حاليا بقطر، براتب سنوي يصل إلى 920 ألف أورو. وجاء هانز فليك، مدرب المنتخب الألماني في المركز الأول، إذ يصل راتبهأكمل القراءة »
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