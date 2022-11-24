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“إيميلي في باريس 3” على “نتفليكس”
كشفت منصة “نتفليكس” عن موعد طرح الموسم الثالث من سلسلة “إيميلي في باريس”، الذي حظي بنسب مشاهدة عالية بسبب محتواه الترفيهي، في 21 دجنبر المقبل. وتدور أحداث المسلسل حول الموضة وبيوت الأزياء ومعاناة متخصصة في الدعاية من أمريكا مع شركتها وحياتها الجديدة في باريس، وهو عمل كوميديأكمل القراءة »
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