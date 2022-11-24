الصباح الفني
بلعياشي يتجاوز المليون مشاهدة
عاد المغني نعمان بلعياشي، إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، تحمل عنوان “فعيوني”. وصور بلعياشي أحدث أعماله الفنية على طريقة فيديو كليب، تحت إشراف المخرجة كوثر الترزاوي، فيما تكلف العياشي بنفسه بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا بالتعاون مع محمد المرضي. وتجاوزتأكمل القراءة »
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