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الصباح الفني

بلعياشي‭ ‬يتجاوز‭ ‬المليون‭ ‬مشاهدة

منذ 59 ثانية
نعمان بلعياشي (خاص)
عاد‭ ‬المغني‭ ‬نعمان‭ ‬بلعياشي،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬فعيوني‭”.‬ وصور‭ ‬بلعياشي‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المخرجة‭ ‬كوثر‭ ‬الترزاوي،‭ ‬فيما‭ ‬تكلف‭ ‬العياشي‭ ‬بنفسه‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭ ‬وتلحينها‭ ‬أيضا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬المرضي‭.‬ ‭ ‬وتجاوزت‭أكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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