حوادث
حبس مغربية وزوجها التركي نصبا على ضحايا
أدانت ابتدائية فاس، زوجة ثلاثينية ب6 أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة نافذة، بتهم «النصب واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي»، مقابل 3 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة لزوجها التركي المسرح لأجل المشاركة في تلك الأفعال الجرمية.أكمل القراءة »
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