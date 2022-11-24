مجتمع
الجفـاف يهـدد غـذاء المغاربـة
تقرير: الإنتاجية الزراعية ستنخفض بسبب تغير أنماط تساقط الأمطار يحل عام جديد على المغاربة وهم ينتظرون تساقط الأمطار، بعد أشهر طويلة من الجفاف القاتل، الذي أدخل المملكة في حسابات معقدة، واقتنعت أخيرا أن المياه لم تعد متوفرة بالقدر الكافي. ووفقا لتقرير لمنظمة “غرين بيس”، المعنية برصد التغيراتأكمل القراءة »
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