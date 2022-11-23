النشيد الوطني يصدح بملعب البيت

خطف الجمهور المغربي الأنظار خلال المباراة التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الكرواتي، اليوم الأربعاء، بملعب البيت في الخور القطري، لحساب منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022.

ورددت الجماهير المغربية بصوت واحد النشيد الوطني، كما تغنت بمغربية الصحراء، واهازيج فلكلورية وشعارات من قبيل “ديما مغرب” و”جيبوها ياولاد” و”ألي مغرب”.

وفاق عدد الجماهير المغربية أزيد من 35 ألف مشجع حضروا من مختلف أنحاء أوربا وآسيا وأمريكا.

ولم يقتصر الحضور على فئة الشباب، العاشقة للمستديرة، بقدر ما تابعها مسنون ونساء من مختلف الأعمار.

(ع.ك)