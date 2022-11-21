وطنية
الأمم المتحدة تعري ألغام “بوليساريو”
الوفد المغربي في مؤتمر حماية المدنيين من المتفجرات يحذر من عبث الانفصاليين وضع الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الدولي حول حماية المدنيين من الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، بجنيف ألغام بوليساريو تحت مجهر الأمم المتحدة، معلنا اعتماد المغرب للإعلان السياسي الصادر نهاية الأسبوع بدبلن، ومشددا علىأكمل القراءة »
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