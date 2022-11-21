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وطنية

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تعري‭ ‬ألغام‭ “‬بوليساريو‭”‬

منذ 6 دقائق
الجهود‭ ‬المغربية‭ ‬تعززت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬بوليساريو‭         (‬أرشيف‭)‬
الوفد‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬عبث‭ ‬الانفصاليين وضع‭ ‬الوفد‭ ‬المغربي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬المتفجرة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المأهولة،‭ ‬بجنيف‭ ‬ألغام‭ ‬بوليساريو‭ ‬تحت‭ ‬مجهر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬معلنا‭   ‬اعتماد‭ ‬المغرب‭ ‬للإعلان‭ ‬السياسي‭ ‬الصادر‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬بدبلن،‭ ‬ومشددا‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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