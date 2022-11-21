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بلمو في مهرجان الشعر المغربي

منذ دقيقتين
شارك الشاعر محمد بلمو، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الشعر المغربي المنظم من قبل “دار الشعر” بمراكش، خلال الجلسة الشعرية لاختتام التظاهرة الثقافية. وقدم بلمو قراءة لنص “وحدها النوافذ”، حول تجربة الحجر الصحي، من مجموعته الشعرية الأخيرة “زر أسود لقتل الربيع”. وعن هذه المشاركة قال بلمو “يجدرأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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