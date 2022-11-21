الرياضة
مونديال قطر… بالأرقام
الحدث العالمي سيحطم كل الأرقام القياسية ومداخيل تتجاوز 17 مليار دولار يعرف مونديال قطر، عددا من الأرقام القياسية، والتي سيتم تحطيمها مع ضربة بداية المسابقة العالمية. ومن بين هذه الأرقام، عدد المتابعين المرتقب، والذي سيتجاوز خمسة ملايير شخص عبر العالم، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري، إذ مازالت دورةأكمل القراءة »
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