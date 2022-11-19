كأس العالم … بي إن سبورت تعلن بث 22 مباراة بالمجان

أعلنت مجموعة beIN SPORTS القطرية بث 22 مباراة ضمن كأس العالم قطر 2022 على قناة بي إن سبورت المجانية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونشرت الشبكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “beIN SPORTS تعلن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم قطر 2022 مجاناً احتفاءً بأول نسخة يستضيفها العالم العربي”.

وجاء في بيان رسمي من الشبكة: “تعلن مجموعة beIN الإعلامية اليوم عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم قطر 2022 على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف البيان: “تأتي الخطوة للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة. ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور”.

وأكمل: “يتيح الإعلان للملايين من عشاق كرة القدم والعائلات في دول المنطقة الـ 24 الاستمتاع بالمواجهات الحماسية، وذلك خلال البطولة المرتقبة التي تنطلق للمرة الأولى في منطقتهم”.

وتابع: “ستنقل قناة beIN SPORTS المفتوحة 22 مباراة، في إطار التغطية الشاملة التي تقدمها قنوات beIN SPORTS MAX لكل من الـ64 مباراة في البطولة”.