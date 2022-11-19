بالصور … إعطاء الانطلاقة لبرنامج التنمية الدامجة لجهة مراكش آسفي 

ترأس سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، وكريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، صباح أول أمس (الخميس)، بمقر متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، إلى جانب عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وإيريك جانوفسكي، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID)، أشغال الانطلاقة الرسمية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة لجهة مراكش آسفي.

ويندرج هذا اللقاء في إطار إستراتيجية التعاون التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية، والتي تترجم أواصر الأخوة والصداقة وعمق علاقات البلدين.

ويهدف هذا البرنامج، إلى تعزيز أداء وقدرات الجماعات الترابية لجهة مراكش آسفي، عن طريق تقوية الحكامة التشاركية، وتحسين الفرص الاقتصادية ومستوى عيش المواطنات والمواطنين، خاصة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

ويرتكز هذا البرنامج على محوريين أساسيين، إذ يروم المحور الأول تعزيز الشفافية والأداء بالجماعات الترابية، بما في ذلك دعم الهيآت التشاورية للجهة، وإشراك المواطنات والمواطنين في تقييم السياسات العمومية الجهوية، بالإضافة إلى تقوية القدرات الترافعية لجمعيات المجتمع المدني، فيما يهدف المحور الثاني إلى دعم فرص التنمية والاندماج الاقتصادي، من خلال العمل على ملاءمة عروض التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل بالجهة وتشجيع الاستثمار وخلق المقاولات لتقوية وتطوير سلاسل القيمة في القطاعات الواعدة بالجهة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد سمير كودار، رئيس الجهة، على أن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة لجهة مراكش آسفي، الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2027-2022 )، ينسجم مع أهداف الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تكريس المجال الترابي الجهوي رافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، من خلال جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على تنمية وتثمين مواردها الذاتية، عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية التضامنية، وذلك وفق نهج تشاركي وتشاوري عن طريق آليات وهيآت تشاورية تهدف إلى إشراك المواطنين في السياسات العمومية الجهوية.

وتميز هذا اللقاء، بالتوقيع على مذكرة التعاون الخاصة بتنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة مراكش آسفي، من قبل والي جهة مراكش آسفي، ورئيس الجهة، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID).

وعلى هامش اللقاء، تم أيضا التوقيع على اتفاقية شراكة من أجل تفعيل برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع ودعم التعاونيات بالجهة والإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش آسفي، من قبل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ورئيس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي.

يشار إلى أن اللقاء شهد حضور عمال أقاليم الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية للجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية، بالإضافة إلى أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء اللجن الدائمة، والفرق السياسية والهيآت الاستشارية للمجلس، ومختلف رؤساء وممثلي المصالح الخارجية بالجهة، وممثلي المؤسسات الجامعية.