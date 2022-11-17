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الصباح الفني

‭ ‬رأفت‭ ‬و‭”‬الوتر‭ ‬الحساس‭”‬

منذ 19 ثانية
لطيفة رأفت
أكدت‭ ‬الفنانة‭ ‬لطيفة‭ ‬رأفت‭ ‬أنها‭ ‬تأثرت‭ ‬كثيرا‭ ‬عند‭ ‬أداء‭ ‬المشاركة‭ “‬كاميليا‭” ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ “‬ستار‭ ‬لايت‭” ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الثانية،‭ ‬أغنية‭ “‬أنا‭ ‬فعارك‭ ‬يا‭ ‬يما‭” ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬وألحان‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬لمغاري،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬تصوير‭ ‬الحلقة‭ ‬ذاتها‭ ‬جاء‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭.‬ وسبق‭ ‬أن‭ ‬صرحت‭ ‬رأفت‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬تقديرها‭ ‬واحترامها‭ ‬لفتح‭أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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