الصباح الفني
رأفت و”الوتر الحساس”
أكدت الفنانة لطيفة رأفت أنها تأثرت كثيرا عند أداء المشاركة “كاميليا” ضمن برنامج “ستار لايت” على القناة الثانية، أغنية “أنا فعارك يا يما” من كلمات وألحان فتح الله لمغاري، موضحة أن تصوير الحلقة ذاتها جاء مباشرة بعد رحيله. وسبق أن صرحت رأفت أنه رغم تقديرها واحترامها لفتحأكمل القراءة »
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