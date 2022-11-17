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الصباح الفني

سلطان‭ ‬في‭ ‬ألمانيا

منذ 30 ثانية
أحيى‭ ‬الفنان‭ ‬بدر‭ ‬سلطان،‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬بألمانيا،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬والعربية‭ ‬المقيمة‭ ‬بالمهجر‭.‬ ولبى‭ ‬الجمهور‭ ‬دعوة‭ ‬سلطان‭ ‬لحضور‭ ‬حفله،‭ ‬إذ‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬ملصقا‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬علق‭ ‬قائلا‭ “‬جمهوري‭ ‬بألمانيا‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬والعربية‭أكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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