الصباح الفني
سلطان في ألمانيا
أحيى الفنان بدر سلطان، في الآونة الأخيرة، حفلا فنيا بألمانيا، حيث التقى أبناء الجالية المغربية والعربية المقيمة بالمهجر. ولبى الجمهور دعوة سلطان لحضور حفله، إذ نشر في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها “إنستغرام”، ملصقا له، كما علق قائلا “جمهوري بألمانيا من الجالية المغربية والعربيةأكمل القراءة »
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