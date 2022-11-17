وطنية
فضائح تهز مقاطعات سلا
فجرت رسالة مجهولة توصلت بها مصالح عمالة سلا، وأخرى صوتية، انتشرت على نطاق واسع، فضائح خطيرة، تتعلق بانخراط موظفين في ممارسات مشبوهة، تتعلق بتصحيح الإمضاءات خارج زمن العمل. ولم يتقبل عامل سلا ما تضمنته الرسالة من معلومات ومعطيات، تسيء إلى مجالس المقاطعات، وإلى الإدارة الجماعية، فسارع إلىأكمل القراءة »
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