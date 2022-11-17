fbpx
وطنية

فضائح‭ ‬تهز‭ ‬مقاطعات‭ ‬سلا

منذ 3 ثواني
فجرت‭ ‬رسالة‭ ‬مجهولة‭ ‬توصلت‭ ‬بها‭ ‬مصالح‭ ‬عمالة‭ ‬سلا،‭ ‬وأخرى‭ ‬صوتية،‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬فضائح‭ ‬خطيرة،‭ ‬تتعلق‭ ‬بانخراط‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬مشبوهة،‭ ‬تتعلق‭ ‬بتصحيح‭ ‬الإمضاءات‭ ‬خارج‭ ‬زمن‭ ‬العمل‭.‬ ولم‭ ‬يتقبل‭ ‬عامل‭ ‬سلا‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬الرسالة‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬ومعطيات،‭ ‬تسيء‭ ‬إلى‭ ‬مجالس‭ ‬المقاطعات،‭ ‬وإلى‭ ‬الإدارة‭ ‬الجماعية،‭ ‬فسارع‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى