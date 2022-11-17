fbpx
وطنية

لقجع‭: ‬تفتيش‭ ‬400‭ ‬مصحة‭ ‬ليس‭ ‬حملة

منذ 8 ثواني
الوزير‭ ‬نفى‭ ‬فرض‭ ‬ضرائب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬المهنيين‭           (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
انتقد‭ ‬اتهام‭ ‬الحكومة‭ ‬بمحاباة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬ونفى‭ ‬ممارسة‭ ‬إدارة‭ ‬الضرائب‭ ‬للتعسف‭ ‬ قال‭ ‬فــوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬الميزانية،‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يربح‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الضريبة،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وليس‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مبررات‭ ‬للتهرب‭ ‬من‭ ‬أدائها،‭ ‬مــؤكدا‭ ‬استعداده‭ ‬الجلوس‭ ‬إلى‭ ‬طاولــة‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬كافــــة‭ ‬المهنيين‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى