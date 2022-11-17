وطنية
لقجع: تفتيش 400 مصحة ليس حملة
انتقد اتهام الحكومة بمحاباة الشركات الكبرى ونفى ممارسة إدارة الضرائب للتعسف قال فــوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، إن من يربح عليه أن يؤدي الضريبة، كما في جميع دول العالم، وليس البحث عن مبررات للتهرب من أدائها، مــؤكدا استعداده الجلوس إلى طاولــة المفاوضات مع كافــــة المهنيينأكمل القراءة »
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