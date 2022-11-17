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الصباح الفني

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منذ 49 ثانية
تحصل‭ ‬على‭ ‬الماجستير‭ ‬بعمر‭ ‬18 عندما‭ ‬تقترب‭ ‬معظم‭ ‬الفتيات‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬ميلادهن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكن‭ ‬منشغلات‭ ‬بالتفكير‭ ‬بالتخرج‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية،‭ ‬لكن‭ ‬إيزابيل‭ ‬جيويل‭ ‬كانت‭ ‬تنتظر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬بهذا‭ ‬العمر‭.‬‮ ‬وتخرجت‭ ‬إيزابيل‭ ‬وشقيقتها‭ ‬الكبرى‭ ‬صوفيا،‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بدرجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬اللغات‭ ‬السلافية‭ ‬وآدابها‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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