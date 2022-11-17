الصباح الفني
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تحصل على الماجستير بعمر 18 عندما تقترب معظم الفتيات من عيد ميلادهن الثامن عشر، عادة ما يكن منشغلات بالتفكير بالتخرج من المدرسة الثانوية، لكن إيزابيل جيويل كانت تنتظر الحصول على درجة الماجستير بهذا العمر. وتخرجت إيزابيل وشقيقتها الكبرى صوفيا، هذا الأسبوع، بدرجة الماجستير في اللغات السلافية وآدابها منأكمل القراءة »
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