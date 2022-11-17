وطنية
النقابات تمهل بنموسى أسبوعا
ما تزال لعبة الشد والجذب مستمرة بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، إذ توج مسار من المفاوضات، دامت أكثر من سنة بالفشل، إذ اكتشف الكتاب العامون، أن الوزارة كانت تربح الوقت في الأشهر الماضية، وأن مطالبهم ما تزال بعيدة المنال، بسبب عدم استعداد الحكومة ضخ غلافأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا