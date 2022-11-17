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وطنية

النقابات‭ ‬تمهل‭ ‬بنموسى‭ ‬أسبوعا‭ ‬

منذ 14 ثانية
ما‭ ‬تزال‭ ‬لعبة‭ ‬الشد‭ ‬والجذب‭ ‬مستمرة‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلية‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية،‭ ‬إذ‭ ‬توج‭ ‬مسار‭ ‬من‭ ‬المفاوضات،‭ ‬دامت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬بالفشل،‭ ‬إذ‭ ‬اكتشف‭ ‬الكتاب‭ ‬العامون،‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬كانت‭ ‬تربح‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬وأن‭ ‬مطالبهم‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬بعيدة‭ ‬المنال،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬استعداد‭ ‬الحكومة‭ ‬ضخ‭ ‬غلاف‭أكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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