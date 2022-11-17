الصباح الفني
قالوا
شربل قال الإعلامي غسان شربل في “تويتر”: “النزاع التركي الكردي… حرب ترفض أن تتقاعد”. بن هلال كتب الكاتب الكويتي نواف مسفر بن هلال في “تويتر”: “كم يتحدث الثعلب بعذوبة عندما تحاصره كلاب الصيد”. الآغا قال مصطفى الآغا في “تويتر”: “خيبات الأمل مع البعض لا تعني أنناأكمل القراءة »
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