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الصباح الفني

قالوا

منذ 19 ثانية
شربل قال‭ ‬الإعلامي‭ ‬غسان‭ ‬شربل‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬النزاع‭ ‬التركي‭ ‬الكردي‭… ‬حرب‭ ‬ترفض‭ ‬أن‭ ‬تتقاعد‭”. ‬ بن‭ ‬هلال كتب‭ ‬الكاتب‭ ‬الكويتي‭ ‬نواف‭ ‬مسفر‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬كم‭ ‬يتحدث‭ ‬الثعلب‭ ‬بعذوبة‭ ‬عندما‭ ‬تحاصره‭ ‬كلاب‭ ‬الصيد‭”.‬ الآغا قال‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬خيبات‭ ‬الأمل‭ ‬مع‭ ‬البعض‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬أننا‭أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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