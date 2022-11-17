الرياضة
الأسود أمام امتحان جورجيا
الركراكي يختبر تشكيلته النموذجية وغياب بوفال وأوناحي وارد تشكل مباراة الأسود وجورجيا، اليوم (الخميس) بالشارقة الإماراتية، آخر محك للناخب الوطني وليد الركراكي، قبل انطلاق فعاليات نهائيات كأس العالم، التي تنطلق الأحد المقبل وإلى غاية 18 دجنبر المقبل. وتكتسي هذه المباراة، التي ستنقلها قناة “الرياضية”، انطلاقا من الخامسةأكمل القراءة »
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