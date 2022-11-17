الرياضة
رسالة رياضية: دروس
أمام جامعة كرة القدم والأندية الوطنية ثلاثة نماذج، في إدارتها التقنية، أثبتت أنها ترقى لكي تكون منطلقا لأي إصلاح. النموذج الأول هو المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، الذي حقق إنجازات كبيرة، وألقابا قارية وعالمية، بفضل توفر عدة شروط، أهمها اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، والاستقرار،أكمل القراءة »
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