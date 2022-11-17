الرياضة
جمهور بركان يهاجم بنعبد الله
سلامي: الحكم كسر لنا هجمات عديدة ولدي مؤاخذات عليه هاجم جمهور نهضة بركان مسيري فريقه ولاعبيه خلال مباراتهم أمام الفتح (0-0)، أول أمس (الثلاثاء)، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة الثامنة من البطولة. وانتقد الجمهور البركاني الرئيس حكيم بنعبد الله، ومحمد القاسمي، الكاتب الإداري، وفوزي لبرازي، أحدأكمل القراءة »
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