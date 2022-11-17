الرياضة
وفد هولندي منبهر بتجهيزات المغرب
قام مسؤولون بالاتحاد الهولندي لكرة القدم، بزيارة المغرب، بغرض التعريف باللاعبين الهولنديين الممارسين بهولندا، ثم زيارة البنية التحتية الرياضية بالمغرب. وقام المسؤولون الهولنديون، من بينهم باس رايماكيرس، مدير التسويق بالاتحاد الهولندي، وعادل رايتاب، مسؤول بالسفارة الهولندية بالمغرب، بزيارة أكاديمية الرجاء الرياضي، ومركز محمد السادس بالرباط، ثم ملعبأكمل القراءة »
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