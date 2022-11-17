الرياضة
المونديال يؤجل قرعة الأبطال و”كاف”
الكنفدرالية الإفريقية تعتذر دون إعلان موعد جديد أجلت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وكأس الكنفدرالية، إلى موعد لاحق. وكان من المقرر أن تجرى القرعة، أمس (الأربعاء)، بالقاهرة، قبل أن تصدر الكنفدرالية بيانا تعلن فيه التأجيل، الأمر الذي فسرته مصادر مطلعة بالتزاماتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا