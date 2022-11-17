الرياضة
حارث… مارسيليا يخشى الأسوأ
الفحوصات الثانية رجحت إمكانية وجود قطع في الرباط الصليبي ذكرت صحيفة “ليكيب» الفرنسية أن مارسيليا يخشى الأسوأ، بالنسبة إلى إصابة أمين حارث، والتي حرمته من المشاركة رفقة المنتخب الوطني في كأس العالم. وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن الفحوصات الأخيرة لحارث كشفت إمكانية إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي، رغمأكمل القراءة »
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