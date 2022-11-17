الرياضة
رحالة مغربي يصل قطر عبر دراجة
وصل الرحالة المغربي صلاح الدين بنعريم، إلى الدوحة، على متن دراجته الهوائية، أول أمس (الثلاثاء)، ليكون ثاني مغربي ينجح في هذا التحدي. واستقبل بنعريم، من قبل محمد ستري، سفير المملكة بقطر، بعد نهاية رحلته بالدوحة، علما أنها انطلقت في 8 غشت الماضي، من إسطنبول التركية، بهدف دعمأكمل القراءة »
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