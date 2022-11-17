الرياضة
“تيفو” لمساندة الأسود بقطر
علمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن “إلترات” مغربية، تستعد لرفع تيفوهات في مباريات الأسود خلال مونديال قطر 2022. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جامعة كرة القدم كانت وراء الخطوة، وستدعمها ماليا، لمساندة الأسود في الحدث العالمي. وحل بقطر أزيد من ألفي مشجع لمساندة المنتخب، إضافة إلى المهاجرينأكمل القراءة »
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