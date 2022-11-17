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الصباح الفني

شاطئ‭ ‬أكادير‭ ‬يستعيد‭ ‬بريق‭ ‬التسامح

منذ دقيقة واحدة
جانب‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭                                      (‬خاص‭)‬
127‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬وبث‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬بالمغرب‭ ‬وفرنسا‭ ‬ استعاد‭ ‬شاطئ‭ ‬أكادير‭ ‬فعاليات‭ ‬حفل‭ ‬التسامح‭ ‬الاستثنائي،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بتسجيل‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬تجاوز‭ ‬127‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬بحسب‭ ‬إفادة‭ ‬المنظمين‭. ‬ ويروم‭ ‬حفل‭ ‬التسامح‭ ‬تنشيط‭ ‬المدينة‭ ‬وتسويقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسجيل‭ ‬المتلفز‭ ‬والبث‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬باقة‭أكمل القراءة »

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