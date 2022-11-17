الصباح الفني
شاطئ أكادير يستعيد بريق التسامح
127 ألف متفرج وبث مباشر على باقة من القنوات التلفزيونية بالمغرب وفرنسا استعاد شاطئ أكادير فعاليات حفل التسامح الاستثنائي، نهاية الأسبوع، بتسجيل حضور جماهيري تجاوز 127 ألف متفرج، بحسب إفادة المنظمين. ويروم حفل التسامح تنشيط المدينة وتسويقها من خلال التسجيل المتلفز والبث المباشر على باقةأكمل القراءة »
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