الرياضة
الاتحاد الدولي يشيد بحكيمي
توقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جرمان، في منافسات كأس العالم. واعتبر “فيفا” حكيمي من أفضل الأظهرة عبر العالم في الوقت الحالي، وسيقدم إضافة للأسود خلال مشاركتهم السادسة في المونديال. ونشر الاتحاد الدولي “فيفا”، على موقعه الرسمي، تقريرا حولأكمل القراءة »
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