الرياضة
“فيفا” يطالب بمونديال دون حرب
إنفانتينو: كرة القدم تقدم للعالم فرصة للوحدة والسلام ناشد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، العالم إلى الدفع في اتجاه وقف إطلاق النار خلال فتر المونديال من الجانب الروسي في غزوه لأوكرانيا، والدعوة إلى حوار من أجل السلام. وقال رئيس “فيفا”، أول أمس (الثلاثاء)، خلال مأدبةأكمل القراءة »
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