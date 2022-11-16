التعاون الفلاحي محور مباحثات صديقي مع رئيس مجلس الشيوخ البوروندي

شكل تعزيز التعاون في المجال الفلاحي محور المباحثات، التي أجراها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء بالرباط، مع إيمانويل سينزوهاجيرا ، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد برلماني هام.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد سينزوهاجيرا، الذي كان مرفوقا بأعضاء لجنة المالية البوروندية وكذا بسفير بوروندي بالمغرب ، بمستوى التعاون الثنائي ، معربا عن أمله في “تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين”.

وأضاف أن هذه المباحثات ستمكن “من مواكبة التعاون السياسي بين بوروندي والمملكة من خلال تعاون اقتصادي يهدف إلى تطوير الفلاحة وتدعيم التكنولوجيات الفلاحية”.

وسلط صديقي من جهته، الضوء على العلاقات الممتازة بين الرباط وجيتيغا، منوها بالآفاق الواعدة و “الإمكانات الكبيرة للتعاون” بين المغرب وبوروندي.

وكان رئيس مجلس الشيوخ البوروندي قد أجرى، أمس (الثلاثاء)، مباحثات مع النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، تمحورت حول سبل تفعيل وتعزيز العلاقات البرلمانية المغربية البوروندية في إطار سعي البلدين إلى توطيد وتوسيع تعاونهما الثنائي، وخاصة في المجالات الاقتصادية والمؤسساتية.

(ومع)