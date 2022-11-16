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وطنية

قرارات‭ ‬انفرادية‭ ‬تسقط‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬

منذ 13 ثانية
فرضت‭ ‬الداخلية‭ ‬إجراء‭ ‬دورات‭ ‬استثنائية‭ ‬لمجالس‭ ‬جماعات‭ ‬ارتكب‭ ‬رؤساؤها‭ ‬خروقات‭ ‬لمقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬14.113‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجماعات‭ ‬المحلية،‭ ‬إذ‭ ‬تلقى‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬تابعة‭ ‬لتراب‭ ‬جهة‭ ‬البيضاء‭ ‬سطات،‭ ‬مراسلات‭ ‬بمراجعة‭ ‬قرارات‭ ‬انفرادية‭ ‬اتخذت‭ ‬خرقا‭ ‬للمادة‭ ‬35‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭.‬ وعلمت‭ “‬الصباح‭” ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬القرارات‭ ‬المعنية‭ ‬بمراسلات‭ ‬الإدارة‭ ‬الترابية،‭أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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