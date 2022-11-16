وطنية
قرارات انفرادية تسقط رؤساء جماعات
فرضت الداخلية إجراء دورات استثنائية لمجالس جماعات ارتكب رؤساؤها خروقات لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، إذ تلقى رؤساء مجالس تابعة لتراب جهة البيضاء سطات، مراسلات بمراجعة قرارات انفرادية اتخذت خرقا للمادة 35 من القانون المذكور. وعلمت “الصباح” من لائحة القرارات المعنية بمراسلات الإدارة الترابية،أكمل القراءة »
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