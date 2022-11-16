الرياضة
غيابات في أول حصة
تفجيرات إسطنبول تؤخر التحاق سايس شهدت حصة تدريب للمنتخب الوطني غياب أربعة لاعبين عنها، بسبب وصولهم المتأخر، ويتعلق الأمر بيوسف النصيري وياسين بونو ونصير مزراوي وأشرف حكيمي. وطمأن سفيان بوفال وعز الدين أوناحي الطاقم التقني، بمشاركتهما في التداريب، بعدما غابا للإصابة، ما يعني أنهما جاهزان لخوض المونديال.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا