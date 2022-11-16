الرياضة
رسالة رياضية: المعذبون في الكرة
لم يتدرب لاعبو المغرب التطواني يومين قبل مباراة الجيش الملكي، بسبب عدم وفاء الرئيس بوعده لهم بصرف مستحقاتهم. وسبق للاعبين أن أبلغوا الإدارة أنهم مضطرون إلى التوقف عن التداريب، قبل تدخل الطاقم التقني لإقناعهم، فيما وعدهم الرئيس رضوان الغازي بحل المشكل، لكن دون جدوى. ويعاني أغلب اللاعبينأكمل القراءة »
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