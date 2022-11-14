الصباح الفني
قنير يعود بـ “أطفال أراضينا”
أول فيلم مغربي له يصور مشاهده في قرية نائية في جبال الأطلس اختار أيوب قنير، المخرج الأمريكي من أصل مغربي أن تكون أحدث أفلامه السينمائية ذات طابع مغربي، حيث سينجز أول عمل مغربي بعنوان “أطفال أراضينا”. واختار قنير تصوير عمله في قرية نائية في جبال الأطلس يواجهأكمل القراءة »
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