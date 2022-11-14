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الصباح الفني

قنير‭ ‬يعود‭ ‬بـ‭ “‬أطفال‭ ‬أراضينا‭”‬

منذ دقيقتين
أيوب‭ ‬قنير‭       (‬خاص‭)‬
أول‭ ‬فيلم‭ ‬مغربي‭ ‬له‭ ‬يصور‭ ‬مشاهده‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس اختار‭ ‬أيوب‭ ‬قنير،‭ ‬المخرج‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أحدث‭ ‬أفلامه‭ ‬السينمائية‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬مغربي،‭ ‬حيث‭ ‬سينجز‭ ‬أول‭ ‬عمل‭ ‬مغربي‭ ‬بعنوان‭ “‬أطفال‭ ‬أراضينا‭”.‬ واختار‭ ‬قنير‭ ‬تصوير‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬يواجه‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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