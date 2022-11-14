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الصباح الفني

مهرجان‭ ‬الكتاب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بمراكش

منذ دقيقتين
جانب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭                 (‬عبد‭ ‬الرحمان‭ ‬المختاري‭)‬
تحتضن‭ ‬المدينة‭ ‬الحمراء،‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري،‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬لمهرجان‭ ‬مراكش‭ ‬للكتاب‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬والنهوض‭ ‬بها‭.‬ وتنظم‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬للمهرجان،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬الكتاب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بمراكش،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬المدرسة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬مراكش،‭ ‬والسفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬بالرباط،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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