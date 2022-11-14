الصباح الفني
مهرجان الكتاب الإنجليزي بمراكش
تحتضن المدينة الحمراء، من 25 إلى 27 نونبر الجاري، الدورة الأولى لمهرجان مراكش للكتاب الإنجليزي، والذي يهدف إلى التشجيع على استخدام اللغة الإنجليزية في المغرب، والنهوض بها. وتنظم الدورة الأولى للمهرجان، من قبل جمعية الكتاب الإنجليزي بمراكش، بشراكة مع المدرسة الأكاديمية البريطانية في مراكش، والسفارة البريطانية بالرباط،أكمل القراءة »
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